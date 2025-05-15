Налоговый мониторинг станет шире, глубже и детальнее: таблица с изменениями

Минфин нацелен на дальнейшее совершенствование в НК РФ института налогового мониторинга.

Это следует из большого проекта изменений и дополнений в НК РФ, подготовленного Минфином в рамках донастройки налоговой системы согласно основным направлениям налоговой политики. При этом учтены новые поручения Президента и Правительства.

Запланированы такие новшества:

Параметр Что изменится Расширение периметра налогового мониторинга Отменят обязательность соответствия кандидата в налоговый мониторинг трем критериям (объем выручки, величина активов, размер уплаченных налогов) и оставят обязательность соответствия любому из них. Также отменят данные критерии для кандидата-правопреемника реорганизованного участника налогового мониторинга. Новые полномочия налоговиков Должностное лицо налогового органа сможет проводить осмотр территорий и помещений, выемку документов и предметов лица, в отношении которого идет налоговый мониторинг, при выявлении фактов нарушений законодательства Создание условий для непрерывающегося налогового мониторинга Который начат в отношении реорганизованного участника налогового мониторинга и продолжается в отношении его правопреемника, если есть согласие Увеличение глубины налогового мониторинга С нынешней даты заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) вплоть до даты принятия решения об утверждении бюджета на капрасходы, об инвестпроекте Информсистемы компаний ФНС получит право определять сроки получения доступа к информационным системам наблюдаемых организаций, порядок проверки соответствия таких систем предъявляемым к ним требованиям Основания досрочного прекращения налогового мониторинга Добавят следующие случаи: систематическое нарушение установленных порядка и сроков доступа налогового органа к информсистемам организации;

несоответствия регламента информационного взаимодействия организации, ее информсистем и применяемой ею системы внутреннего контроля установленным требованиям.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

Ранее мы писали, что компании на налоговом мониторинге могут запросить мнение налоговиков по сложной или нестандартной хозяйственной операции.

Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.

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