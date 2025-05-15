Банки смогут блокировать переводы детских пособий, маткапитала и выплат участникам СВО

Мошенники научились использовать легальные социальные выплаты в своих схемах отмывания преступных. Поэтому ЦБ требует от банков внимательнее проверять выплаты из бюджета.

Центробанк добавил в список подозрительных операций переводы социальных выплат с признаками обналичивания. Это значит, что банки смогут заблокировать выплаты материнского капитала, пособий на детей и переводы в адрес участников СВО, если появится подозрения, что они замешаны в отмывании доходов, полученных преступным путем.

От банков начнут требовать более тщательного контроля за перечислениями из бюджета, необычные транзакции будут документально фиксировать. Если перевод признают подозрительным, то банк сможет заблокировать подобные операции. Например, к рискам относят: оплату в магазинах без терминалов или переводы репетиторам. Об этом пишут «Известия».

«Смысл требований ЦБ в том, чтобы обратить внимание банков на определенный тип операций. Если раньше за ними следили только отдельные игроки, то теперь они окажутся под контролем всех кредитных организаций», — объяснил замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Ужесточить проверки решили после того, как мошенники стали часто использовать легальные социальные выплаты в качестве прикрытия для вывода преступных средств. Подозрения вызовут платежи лицам, связанным с теневой деятельностью. Например, в нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы. В зоне риска и переводы для покупки криптовалюты.

Если банк заметит подозрительную активность, он передаст информацию в Росфинмониторинг для проведения проверки. Последующие сомнительные операции могут заблокировать до тех пока, пока не подтвердится их легальность.

«Чтобы минимизировать риск дополнительных проверок, стоит использовать один и тот же банк и счет для получения и расходования средств и избегать частых мелких переводов между физлицами», — сказал глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Недавно мы писали, что с 15 мая 2025 года начал действовать лимит на денежные переводы. Дропперы не смогут переводить больше 100 тыс. рублей в месяц.

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