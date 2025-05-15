С 15 мая 2025 года начал действовать лимит на денежные переводы

Для борьбы с мошенниками Центробанк принял решение ограничить возможности дроперов. Они не смогут проводить операции более чем на 100 тысяч рублей в месяц.

Вступил в силу закон об ограничениях возможностей дропперов — подставных лиц, которых мошенники используют для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут перевести себе и другим людям больше 100 тыс. рублей в месяц.

Банки будут получать информацию о дропперах из базы данных Центробанка о мошеннических операциях. Ее формируют на основании информации о сделках, жалоб клиентов и по данным правоохранительных органов.

Если клиент попадает в такую базу данных, то кредитная организация имеет право приостановить операции по карте, заблокировать интернет-банкинг. Однако если банк не установил ограничения, то такой человек с 15 мая 2025 года автоматически не сможет перевести больше 100 тыс. рублей в месяц.

«Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

На платежи в адрес юридических лиц ограничение действовать не будет. Клиент из базы данных по-прежнему сможет покупать товары в магазинах, на маркетплейсах и оплачивать коммунальные услуги.

Если операции сочли подозрительными, но клиенты считают, что это не так, у них есть возможность подать жалобу. Для этого можно обратиться с заявлением в любой банк, где получаете обслуживание или направить сообщение в Банк России через интернет-приемную.

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