ЦОК ПРЕМ 6000 14.05 Мобильный (2)
Защита персональных данных

Бизнес может отказаться от работы с персональными данными из-за высоких штрафов

За повторные нарушения в обработке персональных данных компании рискуют попасть на штраф до 3% от годовой выручки. Государство планирует отказаться от хранения любых данных на Госуслугах, а бизнес также хочет изменить принципы работы с такими сведениями.

30 мая 2025 года вступит в силу федеральный закон № 420 от 30 ноября 2024 года, который ужесточил ответственность за нарушения при работе с персональными данными.

В первый раз физлиц оштрафуют на 10-15 тыс. рублей, а компании — на 300-500 тыс. Если инцидент повторится, то организациям грозят оборотные штрафы: 1-3% от выручки за год.

Попасть под штраф могут компании, которые не уничтожили персональные данные в установленный срок. В 40% случаев такую информацию удаляют сами сотрудники вручную, а в 12% вообще не контролируют сроки и процесс удаления сведений. Об этом пишет «Коммерсант».

«Главная проблема — не столько хранение, сколько уничтожение персональных данных, в том числе из архивов и резервных копий. Из-за ужесточения требований регулятора у операторов появились новые задачи, часть из которых пока не имеет полного решения», — сказал руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security Александр Хонин.

Чтобы предотвратить возможные репутационные потери от утечек, Минцифры собирается к 2026 году перестать хранить любые личные данные на портале Госуслуги. Некоторые компании вслед за инициативой государства также задумались о том, стоят ли персданные того, чтобы вкладываться в их защиту.

Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервис» Сергей Полунин считает, что компании в ближайшее время пересмотрят отношение к персональным данным. Например, удалят большой объем необработанной информации и оставят только обезличенные и юридически чистые сведения.

🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.

Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.

Купить онлайн-билет

Юлия Агаджанян

Увеличение продаж услуг B2B: бесплатный проверенный инструмент.

Как выявить потребности клиента и использовать их для роста продаж? Как отстроиться от конкурентов даже с более сильным брендом и привлекательными ценами, фокусируясь на потребностях клиента? Делюсь бесплатным, проверенным на воронках 12-ти компаний в нише B2B, эффективным инструментом. Подробности в статье.

Начать дискуссию