Продажу самогонных аппаратов планируют ограничить

Росалкогольтабакконтроль и Минфин готовят проект постановления по ограничению продажи самогонных аппаратов. Их будет можно купить только по паспорту, а к продаже допустят только устройства, которые получили сертификат безопасности.
«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами», — сказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Олег Васильченко.
Недавно мы писали, что Госдума хочет запретить рекламу самогонных аппаратов. Также изменения планируют внести в закон о рекламе: ограничения будут действовать на продвижение оборудования для производства спиртосодержащих продуктов.
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Комментарии4
чудесно)) "купить только по паспорту"
"к продаже допустят только устройства, которые получили сертификат безопасности" а вот это правильно, вдруг лопнет перегонка? можно предъявить претензию поставщику😀
госномера случайно не будет?
Разумеется, будет... Но лишь после сдачи экзамена на права по эксплуатации самогонных аппаратов.
И которые 10-кратно промаркированы.