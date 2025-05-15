Продажу самогонных аппаратов планируют ограничить

Будут продаваться только те устройства для производства самогона, у которых есть сертификат безопасности.

Росалкогольтабакконтроль и Минфин готовят проект постановления по ограничению продажи самогонных аппаратов. Их будет можно купить только по паспорту, а к продаже допустят только устройства, которые получили сертификат безопасности.

«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами», — сказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Олег Васильченко.

Недавно мы писали, что Госдума хочет запретить рекламу самогонных аппаратов. Также изменения планируют внести в закон о рекламе: ограничения будут действовать на продвижение оборудования для производства спиртосодержащих продуктов.

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