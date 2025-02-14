"В Госдуме хотят запретить рекламу самогонных аппаратов"

Покупка самогонных аппаратов ведет к увеличению производства спиртных напитков и к их нелегальному обороту, поэтому депутат собирается запретить рекламу такого оборудования.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект, по которому будет запрещено рекламировать самогонные аппараты и другое оборудование для производства спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.

Сейчас в домашних условиях без получения лицензии и контроля производят около 14 млн декалитров крепкого алкоголя в год. Это не соответствует задаче снизить потребление алкогольной продукции, поэтому депутат собирается запретить рекламу устройств для самостоятельного изготовления спиртного.

«Распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)», — сказано в пояснительной записке.

В законе о рекламе уже есть ограничения, но они не распространяются на оборудование для производства спиртосодержащих продуктов.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.