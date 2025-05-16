Для богатых предложили установить налоги на роскошь и сверхприбыль для физлиц

Депутат Сергей Миронов считает, что нужно расширить прогрессивную шкалу НДФЛ для богатых, чтобы они платили 25% на доходы от 250 до 500 млн рублей, а все что больше будет облагаться по ставке 35%.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил усовершенствовать налоговую систему и ввести дополнительные налоги на роскошь. Также для слишком богатых физлиц хотят установить две ставки НДФЛ на сверхприбыль.

«Необходимо ввести еще две ставки НДФЛ — 25% на доходы от 250 млн до 500 млн рублей в год, а свыше этого потолка — ставку 35%», — сказал Сергей Миронов.

Сейчас прогрессивная шкала НДФЛ заканчивается на доходах в 50 млн рублей. По мнению Миронова, для сверхбогатых ничего не изменилось, шкала «так и осталась плоской».

Кроме того, депутат предложил поднять до 35% налог на дивиденды и сбор от доходов с крупных выигрышей.