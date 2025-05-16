Для богатых предложили установить налоги на роскошь и сверхприбыль для физлиц

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил усовершенствовать налоговую систему и ввести дополнительные налоги на роскошь. Также для слишком богатых физлиц хотят установить две ставки НДФЛ на сверхприбыль.
«Необходимо ввести еще две ставки НДФЛ — 25% на доходы от 250 млн до 500 млн рублей в год, а свыше этого потолка — ставку 35%», — сказал Сергей Миронов.
Сейчас прогрессивная шкала НДФЛ заканчивается на доходах в 50 млн рублей. По мнению Миронова, для сверхбогатых ничего не изменилось, шкала «так и осталась плоской».
Кроме того, депутат предложил поднять до 35% налог на дивиденды и сбор от доходов с крупных выигрышей.
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Комментарии1
Тут есть нюанс: самым богатым принадлежит только старая Нива и двушка. И носят они по очереди 5 рубашек, и в холодильнике тока кефир. Никакие дворцы ни им, ни их близким не принадлежат-))