Депутаты предложили давать налоговый вычет за здоровый образ жизни

Жителям страны без вредных привычек и отклонений по здоровью предложили дать налоговый вычет — половину от суммы страховых взносов на ОМС, которые работодатель уплатил в течение года.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру здравоохранения Михаилу Мурашко установить налоговый вычет для россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Для подтверждения понадобятся хорошие результаты диспансеризации.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами», — сказано в обращении.

К «хорошим результатам» относится отсутствие вредных привычек и ожирения, а также все показатели работы организма должны быть в пределах возрастной нормы. Проверять будут сердечно-сосудистую, дыхательную и эндокринную системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Согласно идее депутатов, размер вычета составит половину суммы страховых взносов на ОМС, которые уплатили работодатели в течение года, но не меньше 15 тыс. рублей. Например, при зарплате в 60 тыс. рублей половина годового взноса на медицинское страхование составит 26 тыс. в год.

Авторы инициативы считают, что новый вычет будет мотивировать россиян вести здоровый образ жизни. В дальнейшем это позволит снизить нагрузку на здравоохранение.

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