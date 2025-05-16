Роструд: зарплату может выдать и бухгалтер, и администратор

Распределение функционала между работниками закон не регламентирует, но материальная ответственность сотруднику грозит только из-за виновного причинения ущерба.

Роструд спросили, может ли администратор выдавать заработную плату, и могут ли повесить на такого сотруднику недостачу, которая появилась после выдачи зарплаты.

Случилась ситуация, когда приехал бухгалтер и передал деньги администратору — без сопровождающих документов, ничего о получении денег администратор не подписывала. Последняя выдала зарплату, а потом обнаружили недостачу.

Есть ли здесь неправомерные действия работодателя, и может ли администратор выдавать заработную плату, — спрашивает сотрудник.

«Вопрос распределения функционала между сотрудниками трудовое законодательство не регламентирует», — ответили в ведомстве.

Поэтому считать неправомерным такое поручение администратору — нельзя.

Но работника можно привлечь к материальной ответственности только в случае виновного причинения ущерба работодателю (ст. 238 ТК). И только в пределах среднемесячного заработка — ст. 241 ТК.

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