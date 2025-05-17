❗ Самозапрет распространяется не на все виды кредитов

С 2025 года на Госуслугах можно оформить самозапрет на кредиты и займы.

Важно знать, что он распространяется на:

ипотеку;

автокредиты с обеспечением в виде залога транспортного средства;

основные образовательные кредиты.

Суть в том, что при выдаче таких кредитов риски минимальные, так как проводятся тщательные проверки заемщика и обеспечения.

То есть, даже если установлен самозапрет, заемщик может взять ипотеку или автокредит, не отменяя этого ограничения.

Эти разъяснения дал портал Госуслуг.

Ранее мы сообщали, что уже больше 10 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов.

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