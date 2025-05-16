Исследование: по каким причинам, в т. ч. выдуманным, сотрудники берут отгулы чаще всего

Прийти на работу россиянам мешает визит к врачу, приезд родственников и даже хорошая погода. Выдумывали причину, чтобы получить отгул, 88% участников опроса.

Лидирует в списке причин для отгулов посещение врача (45%), на втором месте — плохое самочувствие (35%), а на третьем — бюрократические дела, которые можно решить только в рабочее время (21%). Например, посетить налоговую, банк или МФЦ.

Об этом сказано в исследовании сервиса Работа.ру, почему сотрудники вынуждены брать отгулы и какие объяснения они чаще всего дают работодателям.

Следом идут бытовые причины взять отгул: вызов мастера по ремонту, ожидание доставки товаров и прочее (16%). На семейные торжества, дни рождения, свадьбы, похороны и другие важные события отпрашиваются с работы 15% участников опроса. 12% аргументируют необходимость взять выходной, чтобы присмотреть за детьми. Еще столько же берут отгулы из-за усталости.

Для 4% участников опроса приезд родственников становится событием, которое мешает выйти на работу. 3% пропускают работу из-за того, что проспали, а 2% не едут в офис из-за соблазна погулять по хорошей погоде или отправиться на дачу.

88% участников опроса признались, что 10% отгулов в 2024 году были с выдуманной причиной. 10% россиян обманывали работодателя подобным образом в 30-50% случаев, а 2% скрывали истинную причину отгула в 70% ситуаций.

Признались, что никогда не брали отгулы 17% россиян.

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