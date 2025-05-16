Замглавы ФНС: 70% сделок можно закрыть исключительно электронными документами

Бизнес постепенно переводят на электронный документооборот. Сейчас доля электронных счетов-фактур составляет 63%, а до конца 2027 года ожидается показатель в 75%.

ФНС плавно переводит бизнес на электронный документооборот.

«В России 70% сделок можно закрыть исключительно электронными документами, такими как договор, счет на оплату, акт по результатам сделки, счет-фактура, акт рекламации и перевозочные документы», — сказал заместитель руководителя ФНС Александр Егоричев.

Еще в 2020 году доля электронных счетов-фактур составляла 10%, сейчас она выросла до 63%, а к концу 2027 года ожидается, что дорастет до 75%.

В 2024 году приняли Соглашение о признании электронной подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии между РФ и Беларусью. А в апреле 2025 года согласовали двусторонний план по его практической реализации до 2027 года, добавил Егоричев.

До этого момента предприниматели могут пользоваться действующим сейчас механизмом трансграничного ЭДО на основе соглашений между хозяйствующими субъектами при экспортно-импортных операциях.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.