В Госдуме предложили снизить НДС с 20% до 15% и обнулить на продукты

Сергей Миронов снова предложил хорошее и приятное: снизить НДС до 15%, на продукты — вообще до нуля. Мы, конечно, за. Но верим в это чуть меньше, чем в бесплатное высшее образование, которое он тоже пообещал.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 15%, а на базовые продукты питания — вовсе обнулить. Об этом он заявил в интервью ТАСС 17 мая.

По словам депутата, текущий уровень НДС приводит к тому, что инфляция «съедает» индексации пенсий и зарплат бюджетников, а граждане «работают за еду».

Миронов также предложил:

установить НДС на социально значимые товары на уровне 5%,

ограничить розничные наценки на базовые продукты не выше 15% от отпускной цены производителя,

снизить ключевую ставку ЦБ,

отменить платное обучение в вузах и колледжах,

ввести налоги на роскошь и сверхприбыль.

Он подчеркнул, что одной из главных причин роста цен на продукты являются высокие торговые наценки, вызванные необходимостью сетей компенсировать затраты по дорогим кредитам.