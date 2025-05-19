Работники смогут узнавать о спецоценке условий их труда на Госуслугах

Процесс информирования работников о результатах специальной оценки условий труда хотят упростить. На портале проектов НПА размещен проект приказа Минтруда, согласно которому эту информацию можно будет узнавать на Госуслугах.

«Проектом приказа предусматривается проактивное информирование работников о результатах спецоценки условий труда через личный кабинет на портале Госуслуг. Раньше работник ждал, когда его вызовут для ознакомления с результатами спецоценки и обучения по охране труда. Теперь же он сможет в любой момент зайти в свой личный кабинет на Госуслугах и узнать, какие условия труда были выявлены на его рабочем месте по результатам спецоценки», – рассказал замдиректора департамента условий и охраны труда Минтруда Андрей Воротилкин.

Результаты обучения работников тоже будут в личном кабинете. И если бумажный документ потеряется — данные о пройденном обучении по охране труда будут доступны.

Сейчас о результатах спецоценки условий труда работодатель должен ознакомить работника под роспись в течение 30 дней после утверждения отчета о ее результатах. Это долгий процесс, особенно на крупных предприятиях.

Подробнее о том, как в организации должно проходить обучение по охране труда, кто уполномочен его проводить и как часто это нужно делать, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».

Вы узнаете, как нанимать и увольнять работников, вести учет рабочего времени, составлять графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, составлять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.