Как строить дашборды в управленческом учете: бесплатный вебинар!

Дашборды в управленческом учете и финансовом моделировании создают для решения ключевых задач бизнеса. Они помогают упростить анализ данных, повысить прозрачность процессов и ускорить принятие решений. На бесплатном вебинаре «Дашборды в управленческом учете: сбор и построение» мы последовательно разберем этапы создания дашбордов и все покажем на примере. Он состоится 20 мая в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Преимущества визуализации при использовании управленческого учета.
2. Синтетические показатели: какие параметры собирать в дашборды:
финансовые и операционные показатели;
показатели продаж (конверсия, средний чек, возвраты);
показатели клиентской базы;
показатели эффективности (ROI, KPI).
3. Статистика и ее полезность при планировании и анализе.
4. Программирование дашбордов с использованием Power Query. Пример использования:
сбор данных из различных источников (Excel, CRM, ERP);
очистка и трансформация данных с помощью Power Query;
настройка интерактивных элементов (фильтры, срезы);
публикация дашборда и предоставление доступа пользователям.
Спикеры: Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях. Диана Барс — профессиональный финансист с опытом работы 17 лет от бухгалтера до финансового директора. Анализирует бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты, выявляет налоговые риски, проводит стратегическое планирование и финансовое моделирование.
Ждем вас на вебинаре 20 мая в 11:00 мск!
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