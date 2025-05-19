Как строить дашборды в управленческом учете: бесплатный вебинар!

Научитесь собирать и визуализировать данные с помощью дашбордов, чтобы контролировать ключевые показатели вашего бизнеса.

Дашборды в управленческом учете и финансовом моделировании создают для решения ключевых задач бизнеса. Они помогают упростить анализ данных, повысить прозрачность процессов и ускорить принятие решений. На бесплатном вебинаре «Дашборды в управленческом учете: сбор и построение» мы последовательно разберем этапы создания дашбордов и все покажем на примере. Он состоится 20 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Преимущества визуализации при использовании управленческого учета.

2. Синтетические показатели: какие параметры собирать в дашборды:

финансовые и операционные показатели;

показатели продаж (конверсия, средний чек, возвраты);

показатели клиентской базы;

показатели эффективности (ROI, KPI).

3. Статистика и ее полезность при планировании и анализе.

4. Программирование дашбордов с использованием Power Query. Пример использования:

сбор данных из различных источников (Excel, CRM, ERP);

очистка и трансформация данных с помощью Power Query;

настройка интерактивных элементов (фильтры, срезы);

публикация дашборда и предоставление доступа пользователям.

Спикеры: Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях. Диана Барс — профессиональный финансист с опытом работы 17 лет от бухгалтера до финансового директора. Анализирует бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты, выявляет налоговые риски, проводит стратегическое планирование и финансовое моделирование.

Ждем вас на вебинаре 20 мая в 11:00 мск!