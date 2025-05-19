В Минпромторге опровергли информацию о возможности купить нелегальные коды маркировки

Предприниматели могут обратиться к услугам посредника для сопровождения работы в системе маркировки, но нелегально купить коды не получится. Так считает Минпромторг.

Минпромторг заявил, что информация о возможности нелегально приобрести коды маркировки «Честный ЗНАК» не соответствует действительности.

«Авторы сюжета подменяют понятие, так как де-факто речь идет не о приобретении кодов, а о заказе через посредника услуги IT-сопровождения работы в системе маркировки. В рамках этой услуги коды заказываются официально в системе», — сказано в сообщении министерства.

Также в Минпромторге добавили, что недобросовестные предприниматели могут легализовывать ввезенную в РФ продукцию с нарушением таможенных процедур. Например, такие товары выдают за те, что произведены в России.

С этими схемами борются, сверяя разрешительную документацию (декларации и сертификаты), проверяя уведомления о начале деятельности и лимиты объема возможной перемаркировки, уточняя статистику трансграничного перемещения.

Оператор системы маркировки и Минпромторг создают механизм, когда производитель сможет зарегистрироваться в системе и получить коды маркировки только после сверки данных.

Недавно мы писали, что недобросовестные предприниматели могут за 15 рублей купить коды «Честного ЗНАКа» для подделок.

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