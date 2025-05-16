Недобросовестные предприниматели могут за 15 рублей купить коды «Честного ЗНАКа» для подделок

На «Садоводе» можно купить целую партию кодов маркировки, а у «аутсорсинговых компаний» продавцы закупают разрешительные документы для регистрации в самой системе «Честный ЗНАК».

На некоторых онлайн-площадках и на «Садоводе» в Москве можно купить коды маркировки системы «Честный ЗНАК» от 3 до 15 рублей в зависимости от объема партии. Они нужны для продажи неоригинальных или опасных товаров.

Чтобы попасть в систему маркировки, понадобится электронная цифровая подпись, регистрация бизнеса в качестве ИП, а также разрешительные документы (сертификат или декларация). Если этого набора нет, то зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» невозможно. Однако есть компании, которые оказывают так называемые «аутсорсинговые услуги» и платно регистрируют предпринимателей в системе, даже если у них нет нужных документов. Об этом пишут «Известия».

Например, декларация от аккредитованной лаборатории будет стоить около 13,5 тыс. за документ. Она будет действовать в течение пяти лет и распространяться только на одного производителя. При этом качество, безопасность и оригинальность товара не имеют значения.

Пока что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) никак не анализирует разрешительные документы, главное, чтобы они были. С сентября 2025 года в Росреестре будут подтверждать их срок действия, а также проверять, не были ли они отозваны за нарушения. Если разрешения потеряли актуальности, то продукцию исключат из системы.

«Механизм планируют доработать в части введения дополнительных инструментов цифрового контроля и однозначной привязки такой документации к конкретным единицам продукции», — сказали в Минпромторге.

Новые подход прикроет лазейку для предпринимателей, которые подменяют документы, используя разрешения на похожий товар и представляя в «Честный ЗНАК» недействительные сертификаты. Это позволяет недобросовестным продавцам реализовывать больший объем партий, чем позволяют декларации.

В 2016 году обязательную маркировку сначала запустили для меховых изделий. Сейчас коды наносят на 20 категорий товаров: от молочной продукции до велосипедов и фотоаппаратов. Основная цель проекта — отчистить рынок от нелегальной продукции и увеличить налоговые сборы.

По данным ЦРПТ, после внедрения маркировки в обувной отрасли доля легального рынка выросла на 18%, продажи контрафакта сократились на 71%. В легкой промышленности объем фальсификата упал на 36%, в парфюмерии — на 43%.

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