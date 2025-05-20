Клиенты начали в 1,5 раза чаще жаловаться в Центробанк на проблемы с ипотекой

В начале 2025 года россияне стали в полтора раза чаще жаловаться на проблемы с ипотекой. Льготные программы перестают быть доступными из-за роста цен на жилье.

Центробанк в первом квартале 2025 года получил 4,6 тыс. жалоб на ипотечное кредитование, что на 60% больше, чем в январе-марте 2024 года.

В топе жалоб — обращения, связанные с ростом цен на жилье по семейной ипотеке. В 2024 году стоимость квадратного метра выросла на четверть. Об этом пишут «Известия».

«Потребители жалуются, что банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору. Это влечет увеличение цены объекта недвижимости», — сказали в ЦБ.

Если застройщик хотел продать больше жилья по программе господдержки, то ему приходилось платить банку жилищную ссуду в размере от 4 до 10%. Такая практика появилась в конце 2023 года, а сейчас банки под влиянием ЦБ от нее отказываются.

Недавно мы писали, что ВТБ и Сбер отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке. После отмены таких ссуд льготные программы перестали быть выгодны для банков. Например, семейную ипотеку выдают под 6% годовых, государство возвращает по программе сумму равную ключевой ставке + 3%, то есть сейчас это 24%. При этом ставки рыночной достигают 32%.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что отмена комиссии не приведет к снижению цен на жилье, застройщики будут использовать точечные скидки в период снижения спроса, но в целом он остается высоким, поэтому цены продолжат расти.

Кроме того, на подорожание жилья влияет ситуация на строительном рынке — дорогие материалы и высокая стоимость строительно-монтажных работ.

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