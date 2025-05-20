Главный плюс маленького бизнеса — не нужно дробиться и убегать от ФНС. Читайте новое интервью с фаундером сайта Audit-it

В новом выпуске «Тот еще разговор» Виталий Авдеев — фаундер Audit-it. Он расскажет о ведении бизнеса, помощи бухгалтерам, уплате налогов и своем личном опыте.
Обычно «Тот еще разговор» выходит в формате видео-интервью, которое потом можно посмотреть и почитать в блоге проекта, посмотреть на YouTube и ВК. Но сейчас мы решили попробовать нечто новое — телеграм-интервью.
Любой пользователь может задать свои вопросы на специально созданной странице «Клерка». Затем мы соберем их в телеграм-канале, где гость в комментариях ответит на каждый. А в готовое интервью войдут только самые интересные темы.
Уже сейчас готовим интервью с Алексеем Коршуновым, создателем Бухсофт и основателем компании ELIQ, которая разрабатывает электрические квадроциклы. Задавайте свои вопросы Алексею вот тут.
Если вы тоже хотите стать нашим собеседником, пишите сюда.
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