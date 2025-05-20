Масштабная хакерская атака коснулась ресурсов СБИС

Компания заявила, что работа ресурсов восстановлена, но некоторые региональные интернет-провайдеры могут блокировать доступ к сайтам СБИС.

20 мая 2025 года компания СБИС сообщила об одной из самых массированных атак на свои сайты. Специалисты по информационной безопасности делают все для восстановления работы.

Пользователи жалуются, что не загружается сайт, невозможно войти в личный кабинет. При попытке получить доступ к ресурсам появляется ошибка: «Не все компоненты были загружены». Об этом пишут пользователи портала детектора сбоев Downdetector.

«Работоспособность ресурсов восстановлена. В настоящее время включен защитный режим с ограничением зарубежного трафика. Однако со стороны некоторых региональных интернет-провайдеров могут наблюдаться блокировки», — сказали в телеграм-канале СБИС.

Сегодня DDoS-атаки повлияли на работоспособность не только СБИС, но и электронных сервисов ФНС, мобильного приложения Госключ и системы маркировки «Честный ЗНАК». Об этом мы писали здесь.

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