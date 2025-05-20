Госдума разрешила мигрантам получать один патент для работы в соседних регионах

Мигранты смогут работать по одному разрешению в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

20 мая 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволит трудовым мигрантам работать по одному патенту в двух соседних регионах.

Нормы будут действовать в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Работодатели на территории одного региона смогут принимать на работу мигрантов, получивших патент на территории другого. Также они будут обязаны уведомлять миграционную службу о месте работы иностранного специалиста.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, если его одобрит Совет Федерации и подпишет Президент.

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