В ТК может появиться новое основание для увольнения иностранных сотрудников

Сейчас работодатели не могут на законных основаниях уволить мигрантов, если компания превышает лимит по числу иностранных сотрудников. Чтобы это исправить, в ТК предложили внести поправки.

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который даст работодателям законное основание уволить иностранных сотрудников, если их число не соответствует ограничениям со стороны региональных властей.

Сейчас у субъектов РФ есть полномочия каждый год устанавливать лимит на привлечение иностранных работников. За невыполнение этого требования можно получить штраф по ст. 18.17 КоАП от 800 тыс. до 1 млн рублей. Также могут приостановить деятельность на срок от 14 до 90 суток.

Авторы законопроекта отметили, что сейчас в ТК нет специальных оснований для прекращения трудового договора с иностранцами, чтобы соблюсти требования региональных правовых актов.

«Сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность для работодателей: нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, тогда как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе РФ не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект внесли, чтобы исправить эту неопределенность. Если проект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

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