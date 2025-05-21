На черном рынке упали предложения дропперских карт

Дропперские карты скоро вернутся на черный рынок, но будут стоить дороже, поскольку мошенникам понадобится время, чтобы провести множество легитимных операций и снять подозрения банков.

С черного рынка пропали объявления о продаже дропперских карт. Это случилось благодаря новым мерам Центробанка по борьбе с мошенниками, которые начали работать в мае 2025 года. Например, переводы по таким картам ограничили суммой в 100 тыс. рублей в месяц.

Сейчас мошенники используют те карты, которые купили раньше. Эксперты по кибербезопасности считают, что скоро продажа дропперских карт вернется, но товар уже будет стоить гораздо дороже. Сейчас за «пластик» просят от 15 до 20 тыс. рублей, пишут «Известия».

Злоумышленники начнут «прогревать» карты — проводить по ним множество легитимных операций, чтобы снизить риск в глазах банка, а после использовать для переводов и вывода похищенного.

Кроме того, преступники могут использовать другие способы вывести украденные деньги. Например, они убеждают жертв передать наличные курьеру, чтобы он зачислил их на «безопасный счет» или же выманить деньги себе на криптовалютный кошелек.

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