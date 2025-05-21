❗ Самозанятым, которые обрабатывают персональные данные, нужно отчитаться в Роскомнадзор

Самозанятые столкнулись с ситуацией, когда им нужно отчитаться в Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные.
«Кто отчитывался в Роскомнадзор? Какую цель выбирали?», — спросили в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
В обсуждении предложили указывать цели «Выполнение обязательств и работ в соответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера» или «Оказание услуг».
Можно ли не отправлять уведомление, если данные клиентов есть только в бумажном договоре или в записной книжке? — интересуются самозанятые.
Точного ответа коллеги пока не знают, рекомендуют смотреть на взаимодействие с контрагентами.
«Если не храните [персональные данные] в компьютере, не используете 1С, нет сайта, автозаписи и пр. — нет автоматизированной обработки», — предполагают собеседники.
Подсказали, что отправить уведомление можно по почте или через сайт Госуслуг — тогда не понадобится ЭЦП.
Напомним: с 30 мая 2025 года за неуведомление Роскомнадзора о намерении обрабатывать персональные данные физлиц будут штрафовать на 5 - 10 тыс. рублей, ответственных лиц — на 30 - 50 тыс., организации — на 100 - 300 тыс. рублей.
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