Торговые сети предложили маркетплейсам проверять маркировку всех товаров

Ретейл хочет, чтобы склады, сортировочные центры и ПВЗ маркетплейсов проверяли маркировку товаров. Также торговые сети выступили против дистанционной продажи алкоголя и сигарет.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров, а также убрать из законопроекта о платформенной экономике положение о возможности дистанционно продавать алкоголь и табак. Возраст покупателей в таком случае будут подтверждать с помощью биометрии.

АКОРТ хочет, чтобы склады, сортировочные центры и пункты выдачи маркетплейсов проверяли товары на наличие маркировки. Иначе это создает лазейки для недобросовестных селлеров, особенно высок риск в категориях БАДов, детских товаров и продуктов питания.

«Мы считаем логичным возложить на них обязанность по контролю маркировки, чтобы обеспечить защиту потребителей и снизить риски оборота нелегальных товаров», — сказали в АКОРТ.

По вопросу об онлайн-продаже табака и алкоголя позиция ретейлов такова, что эта норма будет противоречить действующему закону об обороте подакцизных товаров. Проверка по биометрии не обеспечит нужного контроля за возрастом покупателей. Кроме того, дистанционная продажа алкоголя и сигарет может привести к росту их потребления и расширению теневого рынка.

Представитель Минэкономразвития заявил, что нормы закона о торговле не будут работать для цифровых платформ, они приведут к неопределенности и затормозят развитие отрасли. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объяснили, что законопроект о платформенной экономике и так разрабатывается с учетом интересов ретейла и с участием их представителей. Сейчас документ проходит согласование, а после его внесут в Госдуму.

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