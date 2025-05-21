Правительство начнет устанавливать квоты на платное высшее образование

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о введении квот на платное обучение в вузах. Льготный образовательный кредит по ставке 3% годовых смогут получить только те, кто выбрал учиться по приоритетным специальностям.

«Надо финансировать те направления, которые востребованы. Сегодня дефицит кадров в здравоохранении, в системе образования, крайне важно готовить специалистов инженерных направлений», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он добавил, что сейчас каждый четвертый льготный кредит получают для того, чтобы учиться на экономических и юридических отделениях, но эти специальности «практически не востребованы».

С 1 сентября 2025 года кабмин будет утверждать перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на обучение на платной основе. Список вступит в силу не позднее 1 декабря 2025 года.

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