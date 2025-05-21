Заканчивается эксперимент с платформой, которая переведет бумажные транспортные документы в цифру

Эксперимент по созданию и внедрению цифровой транспортно-логистической платформы завершается 1 июня 2025 года. Магистральные направления и погранпереходы должны пропускать больше грузов, считает Мантуров.

Под руководством первого замруководителя Правительства Дениса Мантурова прошло заседание Государственной пограничной комиссии, на котором обсудили работу пунктов пропуска через государственную границу.

В частности, говорили о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. 1 июня заканчивается эксперимент по ее созданию, апробации и внедрению.

«Работа платформы обеспечит поэтапный перевод бумажных документов в цифровую среду. Практические результаты должны быть выражены в повышении пропускной способности магистральных направлений и погранпереходов, в увеличении средней скорости движения грузов и, как следствие, в снижении транспортно-логистических издержек», – сказал Мантуров.

Также рассмотрели вопросы администрирования штрафов для иностранных перевозчиков за нарушения ПДД и улучшение законов в сфере обустройства пунктов пропуска.

Ранее мы сообщали, что Минтранс разработал форму единого транспортного документа, который понадобится с 1 сентября 2025.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.