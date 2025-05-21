Мигранты смогут оформить один патент, но работать еще и в соседнем регионе

Чтобы мигранты могли официально работать в двух соседних регионах, власти разрешили это делать по одному патенту.

Совет Федерации одобрил закон о возможности мигрантов работать по одному патенту в двух соседних регионах.

Пока что особые условия будут действовать в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Работодатели на территории одного региона смогут принимать на работу мигрантов, получивших патент на территории другого. Также они будут обязаны уведомлять миграционную службу о месте работы иностранного специалиста.

Закон ожидает подписи Президента, он начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Недавно мы писали, что в Москве и Подмосковье запускают дополнительные механизмы контроля мигрантов. Эксперимент могут распространить на другие регионы

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