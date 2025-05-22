Роскомнадзор: большие IT-компании могут взять под свою защиту данные малого бизнеса

Заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер предложил лидерам IT-рынка в кибербезопасности предоставлять малому бизнесу услуги облачного хранения и защиты данных.

Сейчас небольшие компании не уделяют много внимания безопасности персональных данных, это создает риск утечек. Поэтому крупный бизнес мог бы предоставлять предпринимателям конфиденциальные облачные сервисы, которые будут соответствовать требованиям безопасности.

«Это было бы, наверное, ответственное поведение со стороны крупного бизнеса — представление такого решения», — сказал Милош Вагнер во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025).

Также он добавил, что сейчас неприемлема позиция «пусть утекает у кого угодно, лишь бы не у меня». Защита персональных данных стала ключевым вопросом национальной безопасности.

Недавно мы писали, что самозанятым, которые обрабатывают персональные данные, нужно отчитаться в Роскомнадзор.

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