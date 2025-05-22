Можно ли учесть в расходах на УСН компенсацию работнику за использование личного авто в командировке – ответ Минфина

Сумму компенсации за использование работником своей машины можно учесть в налоговой базе по УСН. Но нужно учитывать установленные законом нормы расходов.

В ответ на вопрос о включении в налоговую базу по УСН суммы компенсации, выплаченной работнику за использование им личной легковой машины для служебной поездки в командировку, Минфин ответил, что эту сумму можно учесть в расходах.

В письме от 24.04.2025 № 03-11-11/41294 указано, что п. 12 ст. 346.16 НК предусматривает учет в налоговой базе по УСН расходов на содержание служебного транспорта и на компенсацию за использование для служебных поездок личных авто и мотоциклов. Но – в пределах норм, установленных Правительством.

Нормы расходов компаний на компенсации за использование личного авто для служебных поездок установлены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92 и зависят от рабочего объема двигателя:

до 2 000 куб. см включительно – 1 200 руб. в месяц;

более 2 000 куб. см – 1 500 руб. в месяц.

То есть учесть в расходах на УСН выплаченную работнику компенсацию можно в пределах установленных норм.

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