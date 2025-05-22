Можно ли учесть в расходах на УСН компенсацию работнику за использование личного авто в командировке – ответ Минфина

В ответ на вопрос о включении в налоговую базу по УСН суммы компенсации, выплаченной работнику за использование им личной легковой машины для служебной поездки в командировку, Минфин ответил, что эту сумму можно учесть в расходах.
В письме от 24.04.2025 № 03-11-11/41294 указано, что п. 12 ст. 346.16 НК предусматривает учет в налоговой базе по УСН расходов на содержание служебного транспорта и на компенсацию за использование для служебных поездок личных авто и мотоциклов. Но – в пределах норм, установленных Правительством.
Нормы расходов компаний на компенсации за использование личного авто для служебных поездок установлены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92 и зависят от рабочего объема двигателя:
до 2 000 куб. см включительно – 1 200 руб. в месяц;
более 2 000 куб. см – 1 500 руб. в месяц.
То есть учесть в расходах на УСН выплаченную работнику компенсацию можно в пределах установленных норм.
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Комментарии3
А помнится было мнение, что эти нормы только для налога на прибыль
Это не частное мнение.
Постановление Правительства РФ от 08.02.2002 N 92
"Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией"
Хотя по подп. 12 п. 1 ст. 346 расходы по УСН:
расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством Российской Федерации;
Юридическая коллизия, однако.
@Сергей Верещагин, вооот, норма для НП, а в НК про УСН хотя и написано про нормы, для упрощенки отдельно их нет.