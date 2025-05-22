Налоговики разобрали, как правильно заполнить уведомление о контролируемых сделках: таблица

Форма, порядок заполнения и формат отправки уведомления о контролируемых сделках утверждены приказом ФНС от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@.
Раздел уведомления
Поле
Как заполнить
Раздел 1А
Поле 4.6 «Код методов ценообразования»
В отношении сделок, проведенных после 01.01.2024, налогоплательщик обязан указать метод, применяемый для обоснования рыночного уровня цен в контролируемой сделке. Он также должен быть отражен в документации.
Раздел 1Б
Поле 3.5 «Код условия поставки (заполняется только для товаров)»
Код, соответствующий термину Инкотермс, примененному сторонами при совершении сделки с товаром.
Если термины Инкотермс не применяются, поле не заполняют.
Поле 3.6 «Код пункта поставки, места перехода права собственности по классификатору ОКТМО (заполняется только для товара)»
Код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, где был переход права собственности на товар.
Если переход за пределами РФ, поле не заполняют.
Поле 3.6.1 «Код страны по классификатору ОКСМ (цифровой)»
Код страны происхождения товара согласно Общероссийскому классификатору стран мира, код 980 – Евросоюз или код 981 – ЕАЭС, либо страны происхождения иного объекта гражданских прав, если для него ее можно определить.
Заполняют только в случае приобретения товаров и иных гражданских прав в области внешней торговли.
Поле 3.6.2 «Место совершения сделки»
Наименование места, где происходит переход права собственности на товар. Например: название населенного пункта, порта, ж/д станции, аэропорта, пограничного перехода.
В случае заполнения поля 3.6, поле 3.6.2 не заполняют.
Поле 2 «Уникальный номер контракта/кредитного договора»
Уникальный номер контракта/кредитного договора, присвоенный банком в отношении договора, реквизиты которого указаны в поле 3.4.1 «Номер договора» и поле 3.4.2 «Дата договора» уведомления, при совершении внешнеторговых сделок.
Если уникальный номер не присваивался банком, поле 2 Раздела 1Б не заполняют.
Разделы 1В и 1Г
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Нужно принять меры по получению от взаимозависимых лиц сведений о цепочке создания стоимости для отражения в уведомлении.
Ранее мы сообщали, что налоговики напомнили об обязательном указании метода ценообразования в документации по контролируемым сделкам.
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