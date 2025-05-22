Налоговики разобрали, как правильно заполнить уведомление о контролируемых сделках: таблица

Код страны происхождения товара согласно Общероссийскому классификатору стран мира, код 980 – Евросоюз или код 981 – ЕАЭС, либо страны происхождения иного объекта гражданских прав, если для него ее можно определить.

Заполняют только в случае приобретения товаров и иных гражданских прав в области внешней торговли.