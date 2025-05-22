За незаконное использование объектов капстроительства предлагают ввести штрафы

Росреестр разработал законопроект о новых штрафах за использование объектов капстроительства без прав на них. Сейчас за это не наказывают.

На портале НПА опубликовали законопроект, подготовленный Росреестром. Инициатива предполагает в том числе добавление новых частей в ст. 9.5 и ст. 14.28 КоАП.

Согласно изменениям, за использование объектов капитального строительства без прав на них, если на строительство или реконструкцию не требовалось разрешение, предлагается ввести штрафы:

для должностных лиц – 20 - 50 тыс. руб. ;

для юрлиц – 500 тыс. - 1 млн руб.

За нарушение правил подачи в Росреестр заявлений о регистрации права собственности дольщиков оштрафуют застройщика:

должностное лицо – на 50 тыс. руб.;

юрлицо – на 200 тыс. руб.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

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