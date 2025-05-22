Работодателям требуется 730 тысяч квалифицированных рабочих по всей стране – Роструд

На портале «Работа России» ищут специалистов для промышленности, строительства и транспорта. Спрос на квалифицированных рабочих не падает.

В первом квартале 2025 года на портале «Работа России» опубликовали более 730 тыс. вакансий для квалифицированных рабочих, пишет Роструд.

«Квалифицированные рабочие остаются одной из ключевых групп профессий, где наблюдается устойчивый спрос со стороны работодателей. Благодаря программам развития промышленности и инфраструктуры, рынок труда предлагает широкие возможности для трудоустройства по всей стране», – сказал замглавы Роструда Ян Талбацкий.

Из всего числа вакансий 62% приходится на промышленность, строительство и транспорт. Работодатели ищут сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей и механиков.

250 тыс. вакансий размещены для операторов установок по переработке химического и текстильного сырья, горнодобывающих и промышленных установок, сборщиков, водителей и операторов подвижных составов.

Также работодателям нужны квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – таких вакансий размещено более 30 тыс.

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