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Земельный налог

Если истец выиграл спор, но не оформляет на себя земельный участок, налог платит ответчик

Для обязанности платить земельный налог ключевое значение имеют данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) за соответствующий период владения землей.

С налоговиками поделились ситуацией: проиграли в последней инстанции суд по земельному участку. Была аппеляция и кассация. Истец после всех судов почти год не оформляет участок на себя. Соответственно, ответчику придется платить налог.

Соответственно, у ФНС интересуются, можно ли в личном кабинете налогоплательшика указать, что имущество уже не пренадлежит. И с какого времени — первого решения суда, с апелляции или кассации.

Представители ведомства указали, что в данном случае налогообложение происходит на основе сведений о периоде владения земельным участком согласно информации из Росреестра по данным в Едином госреестре недвижимости. То есть, кто и за какой период указан собственником в ЕГРН, тот и платит налог.

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