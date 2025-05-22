Если истец выиграл спор, но не оформляет на себя земельный участок, налог платит ответчик

С налоговиками поделились ситуацией: проиграли в последней инстанции суд по земельному участку. Была аппеляция и кассация. Истец после всех судов почти год не оформляет участок на себя. Соответственно, ответчику придется платить налог.

Соответственно, у ФНС интересуются, можно ли в личном кабинете налогоплательшика указать, что имущество уже не пренадлежит. И с какого времени — первого решения суда, с апелляции или кассации.

Представители ведомства указали, что в данном случае налогообложение происходит на основе сведений о периоде владения земельным участком согласно информации из Росреестра по данным в Едином госреестре недвижимости. То есть, кто и за какой период указан собственником в ЕГРН, тот и платит налог.

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