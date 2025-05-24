Больше половины россиян поддерживают замену иностранных названий брендов на русские

Свыше половины респондентов (60%) полностью поддерживают переход на русскоязычные названия или относятся к ним скорее положительно, чем отрицательно. Остальные 40% не одобряют такие меры.

83% россиян предпочитают русские названия брендов английским, потому что они звучат понятно и «по-домашнему». Практически каждый четвертый (26%) отметил, что такие названия запоминаются легче.

36% готовы отказаться от покупки товара или услуги, если нейминг не вызывает у них доверия или сбивает с толку. И только 18% сделают покупку, даже если название бренда вызывает у них сомнения. Для 46% людей название не играет роли при принятии решения о покупке.

Это данные опроса коммуникационного агентства PR Perfect, они есть в распоряжении «Клерка».

«Русификация брендов — это не столько про язык, сколько про культурный сдвиг. Все больше брендов задумываются о локализации — в ответ на изменившиеся предпочтения покупателей и рост интереса к местному контексту. Для многих это способ пересобрать свой подход к коммуникациям и найти новые точки контакта с аудиторией», — комментирует основатель PR Perfect Кристина Петрова.

Столкнувшись с аббревиатурами в названиях компаний и брендов 43% респондентов стараются понять, что именно стоит за сокращением. Для 31% аббревиатуры не имеют особого значения и не влияют на восприятие бренда. При этом 17% воспринимают сокращения и аббревиатуры как признак крупной компании, а 9% — как что-то официальное.

В опросе приняли участие более 1 400 россиян.

Ранее мы сообщали, что русский язык станет обязателен в коммерческих обозначениях, а в названиях компаний и брендов — нет.

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