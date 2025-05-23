Страховку по сберегательным сертификатам увеличат до 2,8 млн рублей

Депутаты согласились в два раза увеличить сумму страхового возмещения для безотзывных вкладов сроком от трех лет.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, по которому лимит страховых выплат по долгосрочным безотзывным вкладам вырастет с 1,4 до 2,8 млн рублей.

«Инициатива направлена на повышение лимитов страховых выплат по долгосрочным вкладам, оформленным на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов», — сказано на сайте Госдумы.

Сберегательный сертификат — это именная ценная бумага, которая подтверждает, что ее владелец сделал вклад на указанную сумму. После окончания срока действия вклада кредитная организация должна вернуть сумму вложений с процентами.

Безотзывный вклад можно оформить только лично во офисе банка, его нельзя пополнять, продлевать и снимать проценты. Получение денег по сертификату можно уступить другому человеку. Например, если деньги понадобились срочно, а до закрытия вклада еще далеко, то можно продать ценную бумагу другому человеку, заключив договор переуступки прав.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.