Каждый пятый будет работать во время летнего отпуска 2025, а каждый седьмой — учиться

Большинство респондентов (83%) планируют взять отпуск летом 2025 года. Чаще всего будут отдыхать две недели — 77% опрошенных. Еще 10% рассчитывают на три недели отдыха, 6% — на целый месяц и больше, а 7% будут брать всего одну неделю отпуска летом.

Это результаты опроса Русской Школы Управления (РШУ), они есть у «Клерка».

17% этим летом не планируют отпуск по разным причинам. Из них 38% отметили высокую загруженность в компании, 31% — традиционный выбор других времен года для отдыха. 14% признались, что не берут отпуск вообще, 10% сослались на личные обстоятельства, а 7% заявили, что не могут уйти в отпуск, потому что их не отпускает начальство.

Путешествия — самый популярный вариант летнего отдыха: 49% участников опроса. 17% останутся дома, 29% отправятся на море, а 5% на дачу.

53% отметили, что их бюджет на отдых в 2025 году увеличился по сравнению с прошлым годом.

Для 30% он остался на прежнем уровне, а 17% решили сократить траты на отпуск.

21% планируют работать даже в отпуске. Еще 7% возьмут подработку. 15% заявили, что пройдут курсы, посетят мастер-классы или примут участие в вебинарах.

«Результаты исследования подтверждают важный тренд последних лет — все больше людей стремятся использовать отпуск не только для отдыха, но и для личного и профессионального роста. Каждый пятый опрошенный планирует работать в отпуске, а каждый седьмой собирается учиться. Это означает, что многие не хотят выпадать из рабочего ритма даже на время отдыха — они чувствуют ответственность, стремятся быть на связи и не терять темп своего развития», — говорит Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 088 человек: сотрудники компаний из разных отраслей. Опрос проводился во всех федеральных округах РФ.

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