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Экспорт

Экспортеров обязали продавать валютную выручку до 30 апреля 2026 года

Компании из специального списка продолжат продавать валютную выручку, которую они получили по экспортным контрактам.

Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 22 мая 2025 года № 698 о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.

«Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок», — сказано в телеграм-канале кабмина.

С 25 мая 2025 года экспортеры, которые включены в список, должны зачислить на свои счета в уполномоченных банках не меньше 40% иностранной валюты, которую они получили по внешнеторговым контрактам. Такие компании обязаны продать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки, не меньше 25% от дохода по каждому экспортному контракту.

Недавно мы писали, что Минфин выступает за стабильность и не хочет отказываться от требований по продаже валютной выручки, даже несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару.

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Автор

Борис Мальцев

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