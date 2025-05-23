Экспортеров обязали продавать валютную выручку до 30 апреля 2026 года

Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 22 мая 2025 года № 698 о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
«Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок», — сказано в телеграм-канале кабмина.
С 25 мая 2025 года экспортеры, которые включены в список, должны зачислить на свои счета в уполномоченных банках не меньше 40% иностранной валюты, которую они получили по внешнеторговым контрактам. Такие компании обязаны продать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки, не меньше 25% от дохода по каждому экспортному контракту.
Недавно мы писали, что Минфин выступает за стабильность и не хочет отказываться от требований по продаже валютной выручки, даже несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару.
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