Как учесть в базе налога на прибыль субсидию, полученную при реорганизации

После реорганизации правопреемник учитывает часть субсидии, не учтенную в доходах реорганизованной компании.

Минфин разъяснил, как в базе по налогу на прибыль учитывать субсидии, полученные на покупку амортизируемого имущества, после передачи его правопреемнику при реорганизации в форме преобразования.

Субсидии на расходы для приобретения, создания, модернизации, реконструкции амортизируемого имущества учитывают по мере признания расходов, фактически понесенных за счет этих средств, разъясняет ведомство в письме от 14.04.2025 № 03-03-05/37141.

При реализации или ликвидации такого имущества субсидии, не учтенные в доходах, признают внереализационными доходами на последнюю дату отчетного (налогового) периода, в котором произошли реализация или ликвидация.

При реорганизации компании в базе по налогу на прибыль в составе доходов вновь созданных, реорганизуемых и реорганизованных организаций не учитывают стоимость имущества, полученного в порядке правопреемства – ст. 251 НК.

То есть при передаче правопреемнику приобретенного за счет субсидии амортизируемого имущества у реорганизованной компании это имущество не выбывает.

И часть субсидии, не учтенная в составе доходов реорганизованной организацией, учитывается в доходах у правопреемника согласно п. 4.1 ст. 271 НК.

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