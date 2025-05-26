ФНС ответила, можно ли представить много УПД в виде ZIP-архива

Электронный формат документа, необходимый для электронного документооборота (ЭДО) в налоговых отношениях, регулирует законодательство о налогах и сборах, в том числе приказы ФНС.

Налогоплательщику поступило требование в ЭДО представить универсальные передаточные документы. Поскольку файлов много, он спросил, можно ли в ответ представить архив ZIP.

Приказом ФНС от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@ утвержден формат документа для ЭДО с налоговой — XML. Он не предусматривает возможность направления документов в формате ZIP-архива, уточнила Налоговая служба.

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