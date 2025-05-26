Бизнес Точка (Восход) 26.05 Мобилка
Обучение для бухгалтеров

Как уволить работника, который не согласен с изменения условий труда, учет по счету 68 с проводками и примерами, профвизиты ГИТ: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Как уволить работника, не согласного с изменениями условий труда

  2. Кому нужна образовательная лицензия. Мини-курс

  3. Учет и списания ГСМ по путевым листам в 2025 году: проводки и примеры

  4. Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс

  5. Неуведомление о начале предпринимательской деятельности: с 27 июня 2025 года увеличат штрафы

  6. Что такое невостребованные дивиденды. Мини-курс

  7. Профилактический визит ГИТ в 2025 году: что нужно знать кадровику

  8. Военно-транспортная обязанность: кто исполняет и в чем она заключается. Мини-курс

  9. Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг. Конспект вебинара с видео

  10. Бухгалтерский учет по счету 68 по налогам и сборам: проводки и примеры

  11. Кто обязан применять ПБУ 18/02 в 2025 году, а кто нет, и зачем он нужен. Мини-курс


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