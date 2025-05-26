Минфин: пожертвования инофирме от российской компании облагаются налогом на прибыль

Пожертвования от российской организации считаются доходом иностранной компании от источника в России, поэтому с них нужно удержать и заплатить налог.

В письме от 30.04.2025 № 03-08-09/44081 Минфин разъяснил, как облагаются налогом на прибыль пожертвования, полученные иностранной организацией от российской компании.

Ведомство указало, что иностранные организации, получающие доходы от источников в России, становятся плательщиками налога на прибыль организаций: п. 1 ст. 246 НК.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль для иностранных компаний признаются доходы, полученные от российских источников (п. 3 ст. 247 НК).

Перечень доходов иностранной организации, которые не связаны с предпринимательской деятельностью в России, но относятся к доходам, подлежащим обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты, указаны в п. 1 ст. 309 НК. Такими доходами будут все доходы от источников в РФ, не связанные с деятельностью через постоянное представительство, кроме доходов, прямо указанных в п. 2 ст. 309.

Согласно ст. 310 НК, налог с доходов иностранной компании от источников в России рассчитывает и удерживает российская компания (ИП, постпредство инофирмы) при каждой выплате дохода в валюте выплаты.

Таким образом, доход иностранной компании в виде пожертвования от российской организации считается доходом от источника в РФ, подлежит обложению налогом, который удерживается у источника – российской компании.

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