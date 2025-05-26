Минпромторг: на 10 тысяч россиян приходится 29 роботов

Цель Минпромторга — сделать так, чтобы на 10 тысяч сотрудников было 145 роботов. При этом устройства должны получить заключения об их «российскости».

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал об уровне роботизации в России по итогам 2024 года. На 10 тыс. человек пришлось 29 роботов, но нужно прийти к показателю в 145 роботов на 10 тыс. россиян.

«Наша задача — выйти на уровень ориентировочно, с учетом роста всего мира параллельного, на 145 роботов на 10 тысяч человек. Это, на самом деле, нам по силам», — сказал Антон Алиханов.

Сейчас в России восемь основных производителей роботов. Одна из задач Минпромторга — сделать так, чтобы все изобретения получили заключение об их «российскости».

В странах-лидерах по роботизации, например, в Южной Корее, на 10 тыс. сотрудников приходится свыше 1,1 тыс. роботов.

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