Эксперт по финансам: мошенники будут придумывать схемы с цифровым рублем в фишинговых платежных платформах

Злоумышленникам не удастся создать фальшивый платежный шлюз, но они могут заманивать жертв, обещая кешбэк, выгодные условия, скидки и акции. Однако такие платежи будут проходить через фальшивые аналоги платежных систем.

В апреле 2025 ЦБ РФ сообщил о новой мошеннической схеме, в которой аферисты призывают инвестировать в цифровые рубли и приглашают аудиторию на фишинговый сайт, оформленный как лэндинг инвестиционной программы цифрового рубля Банка России.

Эксперты компании Paygine рассказали «Клерку», что ко времени реального запуска цифрового рубля мошенники могут подготовиться и внедрить сценарии махинаций с цифровой валютой через фишинговые платежные платформы.

Внедрить фальшивый платежный шлюз в существующие платежные системы хакерам вряд ли под силу, но мошенники могут воспользоваться тем, что не все россияне достаточно информированы о тонкостях введения цифровой валюты, и создать фишинговые платежные платформы для «оплаты» фальшивым цифровым рублем и похищения реальных средств.

«Аферисты попытаются создать фальшивые аналоги платежных систем, через которые можно будет "раньше всех", "выгоднее", "с кешбэком" оплатить товары или услуги цифровым рублем», — сказал заместитель руководителя отдела противодействия мошенничеству финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

Также он добавил, что цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Цифровой рубль не будет участвовать в инвестировании и программах лояльности и кешбэков, на него невозможно будет начислить проценты.

«Выгодного курса покупки» (это еще одна приманка мошенников в скам-рассылках) у новой формы валюты также не будет. Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным:

1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль

Кроме того, провести операции с цифровым рублем на сторонней платформе будет невозможно, если нет счета цифровой национальной валюты на платформе Банка России.

Недавно мы писали, что бюджетникам хотят платить зарплату в цифровых рублях.

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