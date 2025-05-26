Можно ли в отпуске по уходу за ребенком на основном месте работы устроиться по совместительству

Работница в декретном отпуске по уходу за ребенком может устроиться к другому работодателю, но только на 0,5 ставки.

Если сотрудница на основном месте работы находится в отпуске по уходу за ребенком, то она может не выходя с отпуска устроиться к другому работодателю по совместительству – но только на 0,5 ставки. Такой ответ дает Роструд на сайте Онлайнинспекции.рф.

Ведомство напоминает, что если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, она не теряет права на получение пособия: ч. 3 ст. 256 ТК.

Заключать договоры о работе по совместительству можно с любым количеством работодателей: ч. 2 ст. 282 ТК.

При этом согласно ч. 1 ст. 284 ТК, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день, а в трудовом договоре обязательно нужно указать, что работа является совместительством: ч. 4 ст. 282 ТК.

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