В Москве будут штрафовать таксистов, которые не знают город

Водители, которые не прошли тестирование до 1 марта 2025 года, должны это сделать в ближайшее время, чтобы без ограничений брать заказы и не получить штраф в 5 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон от 21.05.2025 № 24, по которому водители такси заплатят штраф 5 тыс. рублей, если они не прошли аттестацию на знание города и его социально-культурных объектов.

У таксистов, которые не успели пройти аттестацию до 1 марта 2025 года, будет ограниченный доступ к заказам до тех пор, пока не пройдут тестирование. Уже сейчас такую проверку прошли свыше 120 тыс. водителей, пишет «Парламентская газета».

Чтобы получить аттестат, нужно знать в Москве расположение объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских организаций, образования, спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним. Кроме того, водители должны уметь действовать в чрезвычайной ситуации, знать правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Пройти тестирование можно в личном кабинете перевозчика. Экзамен состоит из 300 вопросов, которые выпадают в случайном порядке. Если водитель не сдал с двух попыток, то ему придется сдавать тест очно.

Недавно мы писали, что у частных перевозчиков на личных автомобилях появилась альтернатива работе в такси. Чтобы сэкономить на ОСАГО, ОСГОП и не соблюдать закон о такси, агрегаторы начали оказывать услуги «сервиса аренды машин с водителем».

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.