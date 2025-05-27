У частных перевозчиков на личных автомобилях появилась альтернатива работе в такси

Чтобы не соблюдать массу требований по закону о такси, агрегаторы стали переходить на «сервиса аренды машин с водителем».

Агрегаторы такси начали переходить в другие виды перевозок и оказывать услуги «сервиса аренды машин с водителем». Это позволит сэкономить на ОСГОП и ОСАГО, избежать обязательных медицинских и технических осмотров, заполнения путевых листов.

При такой модели работы нельзя разместить «шашечки» на автомобилях, поэтому подобные сервисы больше подойдут для частников на личных автомобилях. Об этом пишут «Известия».

В сервисе по заказу такси «Максим» рассказали о переходе на схему аренды машин с водителями, на которую не будет действовать закон о такси. Перейти в новые категории таксистов заставили дополнительные страховки перевозчиков, ужесточение контроля за медосмотром водителей и закон о локализации автомобилей.

Если частника с разрешением такси поймают без медосмотра, то будет штраф в размере 30-50 тыс. рублей. При этом ответственность для водителя без разрешения — от 500 до 2 тыс. Поэтому многие водители аннулируют официальные разрешения, снимают «шашечки» и работают через Telegram-чаты, а не с агрегаторами. От разрешений отказались 30-40% региональных частников.

«Чтобы оставить водителей-подработчиков в правовом поле, мы перешли на схему "аренды машины с водителем". За рубежом эта бизнес-модель называется "райдхейлинг"», — сказал директор сервиса такси «Максим» Максим Шушарин.

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев объяснил, что сейчас 97% таксистов в регионах не проходят медосмотр, поскольку им негде это сделать.

В пользу «сервисов аренды машин с водителем» также выступает то, что сейчас таксопарки не могут закупить автомобили из-за высокой ставки лизинга в 30%.

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