Налоговики напомнили, что будет самозанятому при аннулировании чека

Самозанятые могут аннулировать чек, чтобы исправить ошибку и выдать новый, а также если заказчик отказался от сделки. В остальных случаях будет штраф: сначала 20% от суммы выплаты, а потом и все 100%.

Самозанятый имеет право аннулировать выданный заказчику чек только в двух случаях.

Первый — когда допущена ошибка в данных. Например, указали неверную сумму, ИНН или другой параметр. После аннулирования нужно выдать новый чек с исправленной информацией.

Второй случай — если самозанятый вернул деньги заказчику. Например, при отказе от сделки. Налоговики пересчитают налог на профессиональный доход (НПД), а сумму переплаты зачтут в счет будущих платежей или вернут самозанятому.

Нарушением считается аннулирование чека, чтобы избежать уплаты налога. ФНС проведет проверку и доначислит налоги, а также выпишет штраф в размере 20% от суммы сделки. Если такое же нарушение повторится второй раз в течение шести месяцев, то штраф составит 100%. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если аннулировать чек незаконно, заказчик не сможет учесть выплату самозанятому в расходах. ФНС расценит этот платеж как перевод физлицу, удержит НДФЛ и страховые взносы. В этом случае у заказчика будет право потребовать компенсацию за убытки.

Чтобы этого не допускать, налоговики рекомендуют заказчикам проверять статус чека по QR-коду, требовать от исполнителя восстановить чек, а в случае отказа обращаться в налоговую.