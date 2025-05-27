Налоговики напомнили, что будет самозанятому при аннулировании чека

Самозанятый имеет право аннулировать выданный заказчику чек только в двух случаях.
Первый — когда допущена ошибка в данных. Например, указали неверную сумму, ИНН или другой параметр. После аннулирования нужно выдать новый чек с исправленной информацией.
Второй случай — если самозанятый вернул деньги заказчику. Например, при отказе от сделки. Налоговики пересчитают налог на профессиональный доход (НПД), а сумму переплаты зачтут в счет будущих платежей или вернут самозанятому.
Нарушением считается аннулирование чека, чтобы избежать уплаты налога. ФНС проведет проверку и доначислит налоги, а также выпишет штраф в размере 20% от суммы сделки. Если такое же нарушение повторится второй раз в течение шести месяцев, то штраф составит 100%. Об этом сказано на сайте ФНС.
Если аннулировать чек незаконно, заказчик не сможет учесть выплату самозанятому в расходах. ФНС расценит этот платеж как перевод физлицу, удержит НДФЛ и страховые взносы. В этом случае у заказчика будет право потребовать компенсацию за убытки.
Чтобы этого не допускать, налоговики рекомендуют заказчикам проверять статус чека по QR-коду, требовать от исполнителя восстановить чек, а в случае отказа обращаться в налоговую.
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Комментарии1
удержит НДФЛ с кого?