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 Отпуска

С 1 сентября 2025 — новый регламент для отпусков усыновителям

В рамках регуляторной гильотины власти обновили правила предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка.
С 1 сентября 2025 — новый регламент для отпусков усыновителям

Постановление Правительства РФ от 24.03.2025 № 351 с новым регламентом будет действовать с 1 сентября 2025 года по 01.09.2031. Одновременно утратят силу прежние правила — от 11 октября 2001 года № 719.

Об этом документе в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, кадровый консультант, кадровый аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету.

Работникам-усыновителям предоставляют отпуска по уходу за ребенком:

  • на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных

    дней со дня его рождения, а при одновременном усыновлении двух и

    более детей — 110 календарных дней со дня их рождения;

  • до достижения ребенком трех лет.

Усыновителям положено пособие, аналогичное пособию по беременности и родам.

Указанные сроки и правила не изменились по сравнению с прежним регламентом.

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Автор

Сергей Пропастин
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