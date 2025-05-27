Подрядчиков будут отстранять от закупок за недостоверные сведения в заявке

Комиссия по проведению закупок и заказчики смогут устранить недобросовестных участников торгов, которые доказывают опыт работы поддельными договорами.

27 мая 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит отстранять от торгов участников закупок с недостоверной информацией в заявке.

Если подрядчик не соответствует требованиям заказчика или он указал в заявке недостоверные данные, комиссия по проведению закупок будет обязана устранить участника в любой момент, но не позднее даты определения поставщика.

Если недостоверные данные обнаружат уже после подведения итогов отбора и до заключения контракта, то заказчик должен отказаться заключать договор с таким участником.

«Предлагается установить возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком в случае выявления на стадии исполнения контракта факта предоставления недостоверных сведений в документах заявки, в том числе предоставленных для ее оценки по критериям», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения защитят заказчиков от недобросовестных исполнителей, которые доказывают опыт набором фейковых документов и поддельными договорами.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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